В Like a Dragon Gaiden и Infinite Wealth Казума Кирю получит новый голос в английской озвучке ©

В последние годы франшиза Yakuza (или Like a Dragon) приобрела огромную популярность на Западе, хотя, как это ни смешно, очень редко ее части выходят с полным английским дубляжом (и даже когда они выходят, очень многие фанаты предпочитают играть в них на японском). Тем не менее, хотя давний протагонист серии Кадзума Кирю очень редко озвучивался на английском языке, когда он вернется в грядущих частях серии, он будет озвучен новым актером.

Студия RGG объявила, что новым английским голосом Кирю станет ютубер и актер озвучки Йонг Йеа (Yong Yea). Он будет играть в Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, а Йеа подтвердил на своей странице в Twitter, что он также будет играть Кирю в Like a Dragon 8. Последняя игра была официально представлена как Like a Dragon: Infinite Wealth в начале этого месяца, и в ней Кирю и Ичибан Касуга из Yakuza 7 будут играть двух главных героев.

Хотя Йеа широко известен благодаря своему каналу на YouTube, за последние годы он сыграл несколько ролей в качестве актера. Его заслуги включают такие игры, как Genshin Impact, Lost Judgmenet - The Kaito Files, Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion и другие.

Впервые мы услышали английский дубляж Кирю в оригинальной игре Yakuza после ее западного релиза в 2006 году, где персонажа озвучивал Дэррил Курило. Последующие части франшизы не имели английской озвучки, вплоть до Yakuza 2020 года: Like a Dragon, в которой Курило вновь исполнил свою роль.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет 9 ноября для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC. Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет на тех же платформах в начале 2024 года. Более подробная информация об этих двух играх будет представлена на мероприятии RGG Summit осенью этого года.