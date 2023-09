В Like A Dragon Gaiden можно будет сыграть в классические игры SEGA: Daytona USA 2, Fighting Vipers 2 и другие ©

SEGA сообщила в последнем выпуске журнала Famitsu, что Like A Dragon: The Man Who Erased His Name будет включать в себя ряд побочных действий, как и следовало ожидать от серии, включая играбельные ретро-игры Daytona USA 2 и Fighting Vipers 2.

В обе эти игры можно играть на игровых автоматах, но вы также сможете получить доступ к Flicky и Galaxy Force FM на домашней консоли в игре. Помимо этого, вы также можете ожидать такие игры, как Pocket Circuit, Karaoke, Darts и Boutique, позволяющие вам сменить одежду Кадзумы Кирю.

Like A Dragon: The Man Who Erased His Name выйдет 9 ноября 2023 года на PS5, PS4, ПК, Xbox Series X/S и Xbox One. Действие игры происходит между событиями Like A Dragon (она же Yakuza) 6 и 7, когда Кирю инсценировал свою смерть и скрылся.