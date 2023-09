В Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name появится Кайто из Judgment; раскрыты дополнительные истории ©

Игра Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name от Ryu Ga Gotoku Studio получила некоторые новые подробности, посвященные дополнительным историям. По мере продвижения по сюжету Кирю будет получать запросы от Акаме, в том числе новые дополнительные истории с возвращающимися персонажами.

В некоторых дополнительных историях он сталкивается со знакомыми лицами, такими как Обатарианец из Yakuza 0 и даже Масахару Кайто из серии Judgment. Обе встречи интересны, потому что Кирю должен быть под прикрытием, но они знают его личность. Чем это в конечном итоге обернется, еще предстоит увидеть.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет 9 ноября на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК.