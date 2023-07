В последнем ролике Like a Dragon Gaiden японская певица рассказала о своей роли ©

Сегодня компания Sega выпустила новый видеоролик, посвященный грядущей игре Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Как и в предыдущем ролике этой серии, мы не видим игрового процесса. Вместо этого мы узнаем о роли Акаме (Akame), которая играет заметную роль в Сотермбори и, скорее всего, будет работать с Кадзумой Кирю, предлагая ему различные задания. Её будет играть японский идол First Summer Uika.

Интересно, что ей предложили эту роль всего за несколько дней до того, как она приняла участие в публичном прослушивании на роль ведущей, но тогда она об этом не знала из-за разрыва связи. Она также является поклонницей серии, хотя и начала поздно - с Yakuza: Like a Dragon.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет 9 ноября для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК. Игра расскажет о том, что произошло с традиционным героем Кадзумой Кирю между Yakuza 6: The Song of Life и Infinite Wealth. Недавно мы увидели новый геймплей, демонстрирующий два боевых стиля Кирю, которые будут представлены в игре, а также первый взгляд на персонажа в исполнении популярной ютуберши Kson.

Также известно, что Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК в начале 2024 года.