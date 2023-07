Японский актер Ясукадзэ Мотомия рассказывает о своей роли в игре Like a Dragon Gaiden ©

Сегодня компания Sega выпустила новое видео, посвященное предстоящей игре Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Хотя на этот раз мы не видим игрового процесса, в ролике основное внимание уделяется японскому актеру Ясукадзэ Мотомия, который играет роль Косея Сисидо, лейтенанта семьи Ватаси. Господин Мотомия - ветеран такого рода ролей, и он рассказывает о персонаже и о том, как он с ним связан. Интересно, что он признается, что не очень любит играть, но говорит, что вложил всю душу в роль господина Сисидо.

Вы можете посмотреть видео ниже.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет 9 ноября для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC. Игра объяснит, что произошло с традиционным героем Казумой Кирю между Yakuza 6: The Song of Life и Infinite Wealth.

Недавно мы увидели новый геймплей, демонстрирующий два боевых стиля Кирю, которые будут представлены в игре, а также первый взгляд на персонажа, которого играет популярная ютуберша Kson.