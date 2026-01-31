Andreh взломал защиту Denuvo в Like a Dragon: Infinite Wealth: с помощью гипервизора и пока что лишь для процессоров AMD

Новый взломщик Andreh, который вчера выпустил взлом Denuvo для Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix, сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в еще одной игре.
Сегодня Andreh выпустил взлом для Like a Dragon: Infinite Wealth от компании Sega. Взлом использует гипервизор и на данный момент работает лишь с процессорами от AMD, однако это в любом случае большой прогресс - игра оставалась не взломанной с 2024 года.
Стоит напомнить, что взлом с помощью гипервизора требует выполнения определенного ряда действий от пользователя перед запуском.
Сторонники интела сосут бабмук
Походу😬
Видимо нашли лёгких, но васянский способ взлома. Сейчас начнется рассвет недохрякеров.
Не чё voices38 исправит потом))))
На безрыбье и рак рыба) Для взлома не финальных версий - вполне неплохой способ в плане трудозатрат, а финальные версии потом мог бы voices38 взламывать по нормальному уже.
ну воо
ждем нормальный кряк от Солнецеликого voices38. Praise the sun