Like a Dragon: Infinite Wealth 26.01.2024
Экшен, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
7.9 185 оценок

Andreh взломал защиту Denuvo в Like a Dragon: Infinite Wealth: с помощью гипервизора и пока что лишь для процессоров AMD

AceTheKing AceTheKing

Новый взломщик Andreh, который вчера выпустил взлом Denuvo для Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix, сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в еще одной игре.

Сегодня Andreh выпустил взлом для Like a Dragon: Infinite Wealth от компании Sega. Взлом использует гипервизор и на данный момент работает лишь с процессорами от AMD, однако это в любом случае большой прогресс - игра оставалась не взломанной с 2024 года.

Стоит напомнить, что взлом с помощью гипервизора требует выполнения определенного ряда действий от пользователя перед запуском.

Sgeh Eheh

Сторонники интела сосут бабмук

4
SharpAelinor

Походу😬

2
J a r v i s

Видимо нашли лёгких, но васянский способ взлома. Сейчас начнется рассвет недохрякеров.

4
Беккер5443

Не чё voices38 исправит потом))))

1
AceTheKing

На безрыбье и рак рыба) Для взлома не финальных версий - вполне неплохой способ в плане трудозатрат, а финальные версии потом мог бы voices38 взламывать по нормальному уже.

1
vertehwost

ну воо

3
Nemo0094

ждем нормальный кряк от Солнецеликого voices38. Praise the sun