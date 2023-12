Авторы Like a Dragon: Infinite Wealth раскрыли несколько подробностей о мини-играх

Студия Ryu Ga Gotoku поделилась некоторыми новыми подробностями о Like a Dragon: Infinite Wealth, в частности, о мини-играх, в которые смогут поиграть игроки. В игре уже были представлены "Сумасшедшая доставка" и "Остров Дондоко", но есть еще и Miss Match - приложение, которое главный герой Итибан Касуга может использовать для подбора пары.

Игроки могут редактировать свой профиль, общаться с собеседником и ходить на свидания, чтобы улучшить показатели личности Касуги. Что касается караоке, то "Baka Darou (Playing the Fool)" возвращается для Кирю. Также подтверждены такие композиции, как "Summertime Groove", "Honolulu City Lights", "If I Could Love the One I Love" и "AWAKE".

Аркадные игры всегда являлись визитной карточкой игр RGG Studio, и Infinite Wealth ничем не отличается от них, в ней есть SEGA Bass Fishing, Spikeout и Virtua Fighter 3tb. Те, кто ищет другие игры, могут принять участие в m HOLD'EM в Isezaki Ijincho в Йокогаме и Darts Live 3, в котором доступны режимы 01 и Center Count-Up. Из Yakuza: Like a Dragon также вернулись Survival Can Collection, в которой нужно гонять по окрестностям и собирать банки, и Proficiency Tests, повышающие уровень личностных характеристик Касуги.

Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет 26 января 2024 года для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.