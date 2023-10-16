Благодаря меню отладки демоверсии Like a Dragon: Infinite Wealth стали известны некоторые подробности ©

На прошлой неделе прошла Brazil Game Show, на которой присутствовали такие издатели, как Sega, и представили новые трейлеры к своим играм. Like a Dragon: Infinite Wealth тоже была на выставке, и хотя новый игровой процесс не был выпущен, произошло нечто гораздо более странное. Сообщается, что меню отладки было доступно из демо-версии мероприятия и показало возвращение классических локаций.

В твите ниже второе изображение, по-видимому, подтверждает Камурочо с нынешней и прошлой версиями. Последний можно использовать для воспоминаний, возможно, о Кадзуме Кирю (у которого не самое лучшее здоровье во время событий Infinite Wealth). Интересно, что на первом изображении упоминается AMD FSR2 в режиме производительности.

Ryu Ga Gotoku Studio и Sega еще не подтвердили какие-либо из вышеперечисленных подробностей, поэтому следите за официальными объявлениями в будущем. Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет 26 января 2024 года для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК.