Директор студии RGG раскрыл новые подробности о продолжительности Like a Dragon: Infinite Wealth

Игры студии Ryu Ga Gotoku обычно довольно длинные, не считая Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Like a Dragon: Infinite Wealth, следующая основная игра команды, не станет исключением: город Гонолулу в три раза больше Иокогамы из Yakuza: Like a Dragon.

Директор студии Масаёси Ёкояма уже не раз говорил, что это самая длинная игра в серии, но что делает ее такой? В беседе с Automaton-Media он сказал:

Прежде всего, главная история длинная. В ней два главных героя и множество других персонажей, поэтому количество побочных историй, связанных с каждым из них, велико.

Такие задания, как Dondoko Island и Bucket List также "наполнены побочным контентом и достаточно содержательны, чтобы быть самостоятельными играми, в зависимости от того, как вы в них играете". Но, с другой стороны, и Dondoko Island, и Bucket List являются необязательными.

В конце концов, побочные сюжеты в играх Like a Dragon всегда были необязательными. Вы можете пройти только основную историю, если хотите, а можете сыграть в побочные истории, чтобы почувствовать объем. Это осталось неизменным и в Infinite Wealth. Кроме того, если вы попытаетесь пройти все, это может никогда не закончиться.

Хотя Yakuza: Like a Dragon также требует определенного времени на прохождение, Ёкояма отметил, что Infinite Wealth "гораздо объемнее".

Уже в процессе отладки я могу сказать, что Infinite Wealth выводит "бесконечность" на совершенно новый уровень.

Даже если игроки сосредоточатся на основном сюжете, по его оценкам, это займет "около 3-4 дней без сна", "без обходных путей и почти без побочных историй". Поэтому Ёкояма советует фанатам проходить игру "понемногу, не теряя сна".

Like a Dragon: Infinite Wealth выходит 26 января 2024 года для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и PC. Игра не выйдет в Game Pass, и в настоящее время не планируется.