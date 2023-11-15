Фанаты недовольны новым голосом Казумы Кирью в английской локализации

С английской локализацией у серии Ryu Ga Gotoku всё не слава богу, не зря же её никак не озвучивали со времён первой части. Однако ситуация стала исправляться с приходом Jugement, где появилась английская озвучка. Потом и 7 часть франшизы оказалась полностью переведена на английский (А в последствии даже на русский)
Серия даже отказалась от своего старого названия в пользу более каноничного Like a Dragon и казалось, что в будущем всё будет только улучшаться, но беда пришла, откуда не ждали.
На Казуму Кирью поставили блогера YongYea, вместо привычного актёра Дэррила Курило, что не понравилось большинству фанатов. Ещё хуже стало, когда Сега опубликовала отрезок из песни Jugement, на английском, где Казума поёт с откровенным автотюном и звучит слишком молодо и энергично, что не подходит для уставшего Казумы, которому, на минуточку 60 лет
В 7 части у Кирью было фраз минут на пять и голос после этого уже стал привычным?
Её не озвучивали, потому что первая часть не взлетела на западе.
А потом когда на неё сбежались куча людей из-за бака митай мемов и подняли продажи следующих игр, СЕГА одумались и стали озвучивать на англ.