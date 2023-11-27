Гавайи в Like a Dragon: Infinite Wealth в 3 раза больше, чем Йокогама в прошлой части

Студия Ryu Ga Gotoku раскрыла новые подробности о Like a Dragon: Infinite Wealth, следующей основной части серии. Действие игры разворачивается в городе Гонолулу, штат Гавайи, и в новом твите сообщается, что локация в три раза больше, чем в Yakuza: Like a Dragon's. Хотя это и звучит абсурдно, но все же объясняет, что восьмая игра станет самой длинной в серии.

На официальном сайте описываются различные районы Гавайских островов, например, Алоха Бич, где можно отдохнуть, заняться серфингом и поплавать с друзьями. В Анаконде находится торговый центр Анаконда, где всегда многолюдно. Здесь можно найти игровые автоматы, еду и многое другое, а те, кто ищет другого шопинга, могут отправиться в Вайкики Таун. В его торговом центре можно приобрести сувениры и фирменную одежду.

В Чайнатауне днем работают различные продуктовые киоски и рынки, но ночью оживает отель Nirvana, который посещают "самые богатые люди мира". В Маленькой Японии есть святилище (где появляется "таинственный персонаж") и ресторан суши. Пятый округ - "опасный район", где околачивается местная мафия.

Среди других примечательных районов - Даунтаун, Пристань и Пирс. Игроки могут гулять и находить различные материалы для изготовления оружия, брони и предметов восстановления. Кроме того, предметы можно найти в океане, на пальмах, в мусорных баках и т.д., так что поводов для исследований предостаточно.

Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет 26 января 2024 года для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК.