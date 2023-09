Геймплейный трейлер Like a Dragon: Infinite Wealth демонстрирует бои, новые мини-игры, призывы и многое другое ©

Игра студии Ryu Ga Gotoku Like a Dragon: Infinite Wealth выходит в январе следующего года, и сегодня стали доступны новые трейлеры, рассказывающий о сюжете и различных геймплейных особенностях. Данный ролик демонстрирующий гавайскую обстановку, боевые действия и многое другое. Посмотрите его ниже.

Бои по-прежнему будут пошаговыми, с элементами экшена и таймерным нажатием кнопок, как в Yakuza: Like a Dragon. Однако Кадзума Кирю обладает уникальным стилем игры, а также новыми профессиями. Кроме того, в игре появились новые вызываемые напарники, такие как Шун Акияма и Каору Саяма, а также вернувшиеся любимцы, такие как гигантский омар.

Среди новых мини-игр - Crazy Delivery, в которой Касуга разъезжает по городу на велосипеде, доставляя еду, но при этом ему приходится выполнять безумные трюки и собирать монеты. В игру возвращается караоке, а также включены такие ретро-игры, как Spikeout и Sega Bass Fishing. Достаточно сказать, что поклонникам будет чем заняться.

Like a Dragon: Infinite Wealth выходит 26 января 2024 года для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК. Бесплатную пробную версию можно получить вместе с игрой Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, которая выходит в ноябре этого года.