Геймплейный трейлер Like a Dragon: Infinite Wealth демонстрирует бои, новые мини-игры, призывы и многое другое

Игра студии Ryu Ga Gotoku Like a Dragon: Infinite Wealth выходит в январе следующего года, и сегодня стали доступны новые трейлеры, рассказывающий о сюжете и различных геймплейных особенностях. Данный ролик демонстрирующий гавайскую обстановку, боевые действия и многое другое. Посмотрите его ниже.
Бои по-прежнему будут пошаговыми, с элементами экшена и таймерным нажатием кнопок, как в Yakuza: Like a Dragon. Однако Кадзума Кирю обладает уникальным стилем игры, а также новыми профессиями. Кроме того, в игре появились новые вызываемые напарники, такие как Шун Акияма и Каору Саяма, а также вернувшиеся любимцы, такие как гигантский омар.
Среди новых мини-игр - Crazy Delivery, в которой Касуга разъезжает по городу на велосипеде, доставляя еду, но при этом ему приходится выполнять безумные трюки и собирать монеты. В игру возвращается караоке, а также включены такие ретро-игры, как Spikeout и Sega Bass Fishing. Достаточно сказать, что поклонникам будет чем заняться.
Like a Dragon: Infinite Wealth выходит 26 января 2024 года для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК. Бесплатную пробную версию можно получить вместе с игрой Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, которая выходит в ноябре этого года.
Как всегда, с юмором и караоке, очень сильно удивило что можно плавать и ёмаё, в команду можно взять Кирю, аж интересно стало, как за него будет проходить игра, в 7 части как никак он делал 2-3 хода за один раз. Теперь можно поехать на Гавайи даже не выходя из дома, спасибо Rgg.
И никакого Камурочо! Я когда услышал, что события даже не в Японии, то я прям выпал)
какая то японская пародия на saints row4
Хм, по началу ролика думал, что то типа Sleeping Dogs, ан нет... боевка тут все порти по мне... шоу какое то сделали совсем.