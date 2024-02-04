Глава студии-разработчика Like A Dragon объяснил, как им удается выпускать игры так часто

В эпоху, когда на создание блокбастеров уходит довольно много времени, студия Ryu Ga Gotoku выпускает криминальные игры из серии Like A Dragon/Yakuza/Judgement с невероятной скоростью. В чем ее секрет? Очевидно, в своеобразном дизайне игр.

Студию RGG любят за то, что она придерживается одной сюжетной линии в нескольких играх и снова и снова возвращается в знакомые места. Икона серии Кадзума Кирю воскрешался для очередного побоища большее количество раз, чем многие смогут сразу вспомнить — до такой степени, что он уже достиг седины и теперь сталкивается с непреодолимыми проблемами в одной из лучших игр этого года Like A Dragon: Infinite Wealth.

Но Infinite Wealth - это еще и десятая новая игра в серии (если учитывать Judgement, Ishin и Gaiden) за последние десять лет. Если говорить о перспективах, то за последние десять лет Rockstar Games выпустила GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Rocksteady за это же время выпустила только Batman Arkham Knight и, недавно, Suicide Squad Kill The Justice League.

"Если взять GTA или Assassin's Creed, то в маркетинговых материалах этих компаний речь идет о новом городе с новым геймплеем, а они практически заново изобретают большую часть игры", - сказал директор студии Масаёси Ёкояма в интервью Washington Post. Ёкояма продолжает утверждать, что современные блокбастеры ближе к "полной перезагрузке", а не к "обновлению предыдущих" игр.

Подход RGG в некотором роде уникален, учитывая тот факт, что Камурочо, японский район ночной жизни, фигурировал почти в каждой игре. И фанаты с радостью встречают его возвращение, постоянно пополняясь забавными побочными развлечениями и душевными историями. Возвращение в Камурочо и другие вечнозеленые локации означает, что команда может повторно использовать активы разработки, тем самым сокращая непосильные расходы на современные крупнобюджетные игры. Но это не просто мера по сокращению расходов — это философия дизайна, причем чертовски хорошая.

Мы используем подход, который основывается на предыдущей версии. Это больше похоже на разработку драмы или фильма, линейного медиаконтента. ... Я не думаю, что многие компании делают это с видеоиграми. Я бы сказал, что, наверное, только мы.

Такой подход привел серию к постоянному росту продаж в Японии и, все чаще, во всем мире. После восьми основных выпусков Like A Dragon: Infinite Wealth, добавив к ним Гавайи, получила лучшие отзывы и самые высокие продажи в истории серии, доказав, что такой подход может работать.