Исследование, бои и караоке: Авторы Like a Dragon: Infinite Wealth показали почти час геймплея

Разработчик RGG Studio и компания Sega недавно провели трансляцию RGG Roundup, состоящую в основном из 50 минут игрового процесса предстоящей игры Like a Dragon: Infinite Wealth. Исследования, бои и караоке занимают значительное место в этой демонстрации.

По словам разработчика, "Like a Dragon: Infinite Wealth - это уникальная ролевая игра, в которой бои отличаются большей глубиной, улучшено качество жизни и усовершенствован геймплей в пользу скорости и стратегии. Теперь игровая группа обладает полной свободой передвижения во время боя, что позволяет стратегически правильно расположить себя и своих союзников для более эффективного уничтожения врагов".

Like a Dragon: Infinite Wealth в центре сюжета - Ичибан Касуга, который просыпается на пляже без одежды. Подробности повествования пока скудны, но игроки могут рассчитывать на то, что вернувшиеся в игру Ичибан и Кирю будут выступать в роли двух главных героев. Кроме того, игра будет пошаговой, как и предыдущая Yakuza: Like a Dragon.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name будет включать в себя специальную пробную версию Like a Dragon: Infinite Wealth.

Авторы Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет 26 января 2024 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.