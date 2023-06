Издатель SEGA и разработчик Ryu Ga Gotoku Studio проведут RGG Summit Fall 2023 этой осенью ©

Издатель SEGA и разработчик Ryu Ga Gotoku Studio проведут RGG Summit Fall 2023 этой осенью, объявили компании.

RGG Summit - это мероприятие, в ходе которого Ryu Ga Gotoku Studio делится последней информацией о своих грядущих играх. На сегодняшнем RGG Summit Summer 2023 студия поделилась последней информацией о Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name и Like a Dragon: Infinite Wealth. На осеннем мероприятии будет представлено еще больше информации по каждой игре.

Дальнейшие подробности не были объявлены.