Judgment 3? Разработчики серии Yakuza из компании RGG Studio планируют "большой анонс" в 2024 году

После недавнего выхода Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name и предстоящего запуска Like a Dragon: Infinite Wealth в начале 2024 года, можно предположить, что у RGG Studio дел по горло. Но, похоже, у студии Yakuza есть еще один туз в рукаве: директор студии Масаёси Ёкояма (Masayoshi Yokoyama) пообещал еще один большой анонс на 2024 год.

В новом интервью Famitsu, в котором они спросили более 150 создателей игр об их чаяниях на следующий год. Ёкояма рассказал, что надеется сделать еще один большой анонс в 2024 году. С полным текстом заявления вы можете ознакомиться ниже:

Следующий год будет годом дракона. Я очень рад возможности выпустить свою новую работу Like a Dragon: infinite Wealth в такой год. В дальнейшем я не жду релиза, но надеюсь, что смогу сделать еще один большой анонс в 2024 году! Пожалуйста, ждите новостей от Ryu ga Gotoku Studio в 2024 году!

Пока неизвестно что это будет за анонс, но если директор студии говорит, что это будет "большой анонс", то это звучит очень многообещающе. Быть может нас ждет анонс Judgment 3? Тем временем поклонники RGG Studio могут с нетерпением ждать выхода Like a Dragon: Infinite Wealth, которая выйдет 26 января 2024 года на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC.