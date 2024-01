Like a Dragon: Infinite Wealth получила полную поддержку Steam Deck

В преддверии запуска игры SEGA и RGG Studio подтвердили, что Like a Dragon: Infinite Wealth полностью проверена для работы на Steam Deck. Это означает, что игроки могут безопасно исследовать Гонолулу и Иокогаму с полной совместимостью с оборудованием Steam Deck. В результате игра полностью функциональна на портативном компьютере с конфигурацией контроллера по умолчанию, значками контроллера Steam Deck, подходящим внутриигровым масштабированием текста и конфигурацией графики по умолчанию.

После событий Yakuza: Like a Dragon и Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Ичибан Касуга и Казума Кирю направляются в Гонолулу, Гавайи, в Like a Dragon: Infinite Wealth. Двух главных героев объединяет переплетенный сюжет, который определит их будущее. Находясь в Гонолулу и Иокогаме, игроки могут насладиться множеством мини-игр и других занятий, продвигаясь по основной истории.

Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет 26 января 2024 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam. Специальная пробная версия Like a Dragon: Infinite Wealth доступна при покупке игры Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, которая также доступна прямо сейчас. Данные сохранения не переносятся в полную версию игры.