Like a Dragon: Infinite Wealth стала 30-й игрой в истории японского издания Famitsu, получившей высшую оценку

Famitsu опубликовала новые обзоры за неделю, и среди них - Like a Dragon: Infinite Wealth, получившая оценку 40/40. Напомним, что в Famitsu рецензии строятся по четырехбалльной схеме, которую выставляют четыре разных человека.
Like a Dragon: Infinite Wealth получила высшую оценку, что не так уж часто встречается в Famitsu. На самом деле это 30-я игра в истории журнала, получившая отличную оценку, и всего лишь вторая в саге. Первой получившей 40/40 баллов, была Yakuza 5 на PS3.
Like a Dragon: Infinite Wealth - глава саги с самым высоким средним рейтингом за всю историю, поэтому совсем не странно, что Famitsu также поставила ей высокую оценку, но 40/40 - это все же небольшое событие.
где ссылка на рейтинг?