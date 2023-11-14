Like a Dragon: Infinite Wealth станет самой длинной игрой серии

В недавнем интервью Game Watch глава Ryu Ga Gotoku Studio Масаеси Ёкояма назвал Like a Dragon: Infinite Wealth «игрой монстр-класса, самой длинной из созданных командой игр». Он заверил, что планировать прохождение на пару вечеров точно не стоит, а вот неделя или месяц — куда более реальный срок.
Это означает, что многие люди не решатся играть в эту игру или в конечном итоге оставят ее на своих полках. Возможность такого исхода меня расстроила, поэтому я подумал, что нам нужно развлечь всех в достаточной мере — добавил Ёкояма.
Мы должны заставить людей играть в игру примерно неделю или месяц, даже ценой их здоровья, поэтому наш долг как создателей — предоставить им достаточно интересного контента.
Перспектива того, что Infinite Wealth не только станет самой длинной игрой Yakuza, но и будет включать в себя огромные локации, такие как остров в стиле Animal Crossing, — настраивает на продолжительное знакомство с игрой.