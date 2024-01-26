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Like a Dragon: Infinite Wealth 26.01.2024
Экшен, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
7.2 81 оценка

Новая Like a Dragon дебютировала в Steam с рекордным показателем по количеству игроков для франшизы

Gruz_
Новости

Like a Dragon: Infinite Wealth, новейшая игра франшизы, уже поступила в продажу и за первые несколько часов стала лучшим дебютом в серии в сервисе Steam. За первые несколько часов после старта на платформе Valve количество игроков преодолело отметку в 27 тысяч одновременных пользователей.

Это в два раза больше, чем у игры с лучшими показателями на данный момент, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name с 13 737 игроками на пике популярности в Steam.

Пиковые показатели для франшизы Like a Dragon (Yakuza)

Полностью вся франшиза Yakuza, которая отныне называется Like a Dragon, начала выходить в Steam в 2018 году с Yakuza 0. Все старые игры франшизы были выпущены на платформе Valve в версиях ремастеров и ремейков.

Like a Dragon: Infinite Wealth - не только игра серии с наибольшим количеством игроков в Steam, но и игра с лучшими отзывами мировой прессы среди всех игр франшизы. На сайте-агрегаторе OpeCritic средняя оценка Infinite Wealth составляет внушительные 90 баллов из 100.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Anglerfish

Так они прошлые части вообще без какой-либо рекламной кампании запускали! Люди сидели, случайно натыкались на неё в Стиме и такие удивлённо: "Якудза вышла?.. На ПК? WUT??".

8
r23dom

значит платная новая игр+ теперь станет стандартом для всех

2
tinsoman

Сегодня скачал и очень сильно понравилось, но цена кусается.

0
Zlobin_Evgeny

молодцы сделали нормальный продукт

-2
Joe Grim

27 тысяч на старте - это позор. Тут нечем хвастаться

-2
SSStylish

Учитывая, что за пределами Японии это не такая уж популярная серия - хороший показатель.

1