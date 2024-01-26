Новая Like a Dragon дебютировала в Steam с рекордным показателем по количеству игроков для франшизы

Like a Dragon: Infinite Wealth, новейшая игра франшизы, уже поступила в продажу и за первые несколько часов стала лучшим дебютом в серии в сервисе Steam. За первые несколько часов после старта на платформе Valve количество игроков преодолело отметку в 27 тысяч одновременных пользователей.
Это в два раза больше, чем у игры с лучшими показателями на данный момент, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name с 13 737 игроками на пике популярности в Steam.
Пиковые показатели для франшизы Like a Dragon (Yakuza)
Полностью вся франшиза Yakuza, которая отныне называется Like a Dragon, начала выходить в Steam в 2018 году с Yakuza 0. Все старые игры франшизы были выпущены на платформе Valve в версиях ремастеров и ремейков.
Like a Dragon: Infinite Wealth - не только игра серии с наибольшим количеством игроков в Steam, но и игра с лучшими отзывами мировой прессы среди всех игр франшизы. На сайте-агрегаторе OpeCritic средняя оценка Infinite Wealth составляет внушительные 90 баллов из 100.
Так они прошлые части вообще без какой-либо рекламной кампании запускали! Люди сидели, случайно натыкались на неё в Стиме и такие удивлённо: "Якудза вышла?.. На ПК? WUT??".
значит платная новая игр+ теперь станет стандартом для всех
Сегодня скачал и очень сильно понравилось, но цена кусается.
молодцы сделали нормальный продукт
27 тысяч на старте - это позор. Тут нечем хвастаться
Учитывая, что за пределами Японии это не такая уж популярная серия - хороший показатель.