Новая Like a Dragon дебютировала в Steam с рекордным показателем по количеству игроков для франшизы

Like a Dragon: Infinite Wealth, новейшая игра франшизы, уже поступила в продажу и за первые несколько часов стала лучшим дебютом в серии в сервисе Steam. За первые несколько часов после старта на платформе Valve количество игроков преодолело отметку в 27 тысяч одновременных пользователей.

Это в два раза больше, чем у игры с лучшими показателями на данный момент, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name с 13 737 игроками на пике популярности в Steam.

Пиковые показатели для франшизы Like a Dragon (Yakuza)

Полностью вся франшиза Yakuza, которая отныне называется Like a Dragon, начала выходить в Steam в 2018 году с Yakuza 0. Все старые игры франшизы были выпущены на платформе Valve в версиях ремастеров и ремейков.

Like a Dragon: Infinite Wealth - не только игра серии с наибольшим количеством игроков в Steam, но и игра с лучшими отзывами мировой прессы среди всех игр франшизы. На сайте-агрегаторе OpeCritic средняя оценка Infinite Wealth составляет внушительные 90 баллов из 100.