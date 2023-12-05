Новый геймплейный трейлер Like a Dragon: Infinite Wealth покажут 8 декабря

Sega и студия RGG объявили, что в День дракона 8 декабря 2023 года будут показаны новые геймплейные кадры грядущей Like a Dragon: Infinite Wealth. Кроме того, будут представлены фан-арт, косплей и розыгрыш призов.
Ранее разработчик поделился, что Like a Dragon: Infinite Wealth представляет собой единственную в своем роде ролевую игру, в которой бои отличаются большей глубиной, улучшено качество жизни и усовершенствован геймплей в пользу скорости и стратегии. Теперь игровая партия обладает полной свободой передвижения во время боя, что позволяет стратегически правильно расположить себя и своих союзников, чтобы эффективнее уничтожать врагов".
Like a Dragon: Infinite Wealth в центре сюжета - Ичибан Касуга, который просыпается на пляже без одежды. Подробности повествования пока скудны, но игроки могут рассчитывать на то, что вернувшиеся протагонисты Ичибан и Кирю будут выступать в роли двух главных героев.
Кроме того, игра будет пошаговой, как и предыдущая Yakuza: Like a Dragon. В игре появится остров Дондоко, где игроки смогут построить свой собственный дом и принять участие в нескольких играх, напоминающих симуляторы.
Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет 26 января 2024 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.