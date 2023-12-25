По словам директора студии, Like a Dragon: Infinite Wealth не стоит ждать в Game Pass

В недавнем интервью Automaton Media директор студии Ryu ga Gotoku Масаёси Ёкояма рассказал о том, какой объем контента ожидает игроков в Like a Dragon: Infinite Wealth, а также о том, появится ли игра на XBOX Game Pass. Отвечая на последний вопрос, режиссер сказал следующее:
На данный момент нет никаких планов по выходу Infinite Wealth на Game Pass. Это связано с тем, о чем я говорил ранее, но в случае с Gaiden я думал о Game Pass как о способе "вручить зарубежным пользователям нашу визитную карточку" - другими словами, дать возможность игрокам, впервые познакомившимся с серией, насладиться игрой и познакомиться с Кирю. Game Pass оказался очень хорошим методом приглашения новых пользователей к взаимодействию с серией.
Жаль, что игра не появится в Game Pass, как в случае с Gaiden, но директор также упомянул ранее в интервью, что они видят очень хорошее количество предварительных заказов на Infinite Wealth.
Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет 26 января 2024 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.
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Через год может добавят.
Придётся раскошелиться на 150 рублей, для оффлайн активации.
Можно ли начать играть в Like a Dragon 2021 года, если до этого не проходил Якудзу прошлые части? А то перевод есть только на Kiwami
можно. это спинофф про другого героя и другом жанре. она на 0.5% связана с 6 частью как её продолжение. Но встречаются персы из предыдущих частей, если играл то твоя реакция будет, вау тут "нейм" о и "нейм" тут, а если не играл тебе их представят кто такие)