По словам продюсера серии Like a Dragon, авторы уже давно планировали возвращение Кирю ©

Возвращение Кадзумы Кирю в качестве играбельного персонажа в Like a Dragon: Infinite Wealth предполагалось уже давно, сообщил продюсер серии Хироюки Сакамото во время интервью на выставке Gamescom 2023.

Спустя несколько недель после появления новостей о Like a Dragon Gaide и Infinite Wealth на RGG Summit Summer 2023 Сакамото пояснил, что уже во время разработки финала Yakuza 6: The Song of Life команда рассматривала такую возможность.

Когда мы прощались с Кадзумой Кирю мы уже думали о том, что он вернется в качестве героя второго плана в будущих играх. Так что да, мы давно об этом думали. На самом деле Кадзума уже появлялся в Yakuza: Like a Dragon, поэтому многие люди, игравшие в этот эпизод не зная всей серии, вероятно, задавались вопросом, кто он такой и какую роль играет. Именно поэтому мы задумали Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name как своего рода спин-офф, в котором мы хотели рассказать о том, что произошло с Кадзумой между окончанием Yakuza 6: The Song of Life и событиями Infinite Wealth.

Релиз Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name состоится 9 ноября на PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One и PC. Ожидается, что у игры будет перевод на русский язык.

Даты выхода Like a Dragon: Infinite Wealth пока нет.