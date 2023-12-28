Поймай всех фриков! Авторы Infinite Wealth показали новые скриншоты и раскрыли подробности мини-игры в стиле Pokemon

Sega и RGG Studio выпустили галерею изображений и рассказали множество подробностей о Sujimon - мини-игре в стиле Pokemon в игре Like a Dragon: Infinite Wealth, где вместо сбора монстров вам придется собирать странных персонажей, а затем сражаться с другими тренерами на улицах Гонолулу.

Согласно информации, в городе можно будет столкнуться с опасными людьми, известными как "суджимон". Наша цель - подружиться и натренировать разных суджимонов, чтобы создать "лучшую команду" и победить в боях 3v3 с другими тренерами. Кроме того, в игре будут тематические рейды, победив в которых, мы сможем пополнить свою команду редкими и мощными суджимонами. Судя по скриншотам, опубликованным Sega, в игре будет более 133 суджимонов, так что поймать их всех будет непросто.

Кроме всего прочего, это позволит нам разблокировать новую профессию "Суджимансер", благодаря которой игроки смогут использовать наших суджимонов в обычных боях Like a Dragon: Infinite Wealth, одним словом, отличный способ совместить полезное с приятным. Кроме того, суджимоны, с которыми вы подружитесь, помогут главному герою отстроить остров Дондоко - курорт, которым мы сможем управлять в ходе еще одного дополнительного занятия, чем-то напоминающего Animal Crossing.

Но как поймать... э-э, нанять суджимонов? На самом деле все очень просто. Иногда после драки на улицах Гавайев нам предлагают завербовать суджимона, подарив ему "подарок суджи" по своему вкусу. И в довершение всего, можно будет получить новых союзников, используя "Sujimon Gacha" через (виртуальные) деньги или билеты гачи, в стиле Genshin Impact.

В бою мы будем использовать суджимонов в командах по три человека. По аналогии с Pokemon, каждый союзник будет обладать одним из пяти различных элементов и особыми способностями, что позволит использовать особые стратегии или по-разному сбалансировать свою команду чудиков.

На этом история не заканчивается, ведь игроки смоуть тренировать суджимонов, повышая их уровень, а также "пробуждать" их спящие способности с помощью определенных предметов. Повторив этот процесс несколько раз, можно будет их "эволюционировать".

Напомним, что Like a Dragon: Infinite Wealth будет доступна на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One с 26 января 2024 года.