Продюсер серии намекнул, что Like A Dragon Infinite Wealth может стать финальной главой для Кирю

Грядущий Like A Dragon: Infinite Wealth может стать финальной главой для любимого протагониста серии Кадзумы Кирю, сообщил главный продюсер Хироюки Сакамото в недавнем интервью The Gamer.

Хотя Сакамото и не сказал прямо об окончательной судьбе Кирю, он признал, что игра будет посвящена борьбе Дракона Додзимы с раком и выполнению его списка дел. Он подчеркнул, что серия стремится отображать реалистичный жизненный опыт, включая старение и связанные с ним проблемы, намекнув, что история Кирю может естественным образом завершиться в Infinite Wealth. Однако Сакамото уверяет фанатов, что уход Кирю не будет окутан безысходностью.

Они утверждают, что не хотели, чтобы история была такой мрачной и предсказуемой, но хотели, чтобы игроки увидели в Кирю то, чего они хотели. Своего рода искупление, где он в конце концов будет счастлив. Поскольку они избегают предсказуемости, я бы сказал, что он не будет вылечен. Это была бы предсказуемая концовка, а у Yakuza слишком хороший сюжет для этого.

Мы также не хотим, чтобы история была такой мрачной и предсказуемой. В этой истории много надежды. Это то, что вы хотите увидеть от Кирю, верно? Повернуть все вспять, обрести надежду, понять, что будет лучше для него и что сделает его самым счастливым. Мы стараемся сделать все очень захватывающим и не пытаемся сделать что-то такое, что в конце будет очень грустным или разочаровывающим. Надеюсь, вы с нетерпением будете ждать, как будет развиваться эта история.

Infinite Wealth также представляет Ичибана Касугу, главного героя Like A Dragon 7, в качестве важной фигуры наряду с Кирю. Поклонники могут ожидать захватывающего взаимодействия между ними, когда они будут перемещаться по уникальному сеттингу Гавайев. Это похоже на то, как Кирю передает факел Касуге.

Станет ли Infinite Wealth лебединой песней Кирю или очередной захватывающей главой его саги, пока неизвестно.