Продюсер Yakuza объяснил, почему серия покинула Японию и отправилась на Гавайи

Like a Dragon: Infinite Wealth знаменует собой поворотный момент для любимой серии Yakuza, впервые выходящей за пределы своих японских корней на солнечные берега Гавайев. Главный продюсер Хироюки Сакамото недавно пообщался с The Gamer, чтобы рассказать о причинах такого смелого шага. Хотя растущая международная популярность серии, вероятно, сыграла свою роль, Сакамото подчеркнул, что сюжет продиктовал место действия.

Согласно интервью, мать Касуги Ичибана нашла место, где можно спрятаться, и это была самая важная задача. Гавайи с их значительным японским населением идеально подходят для этого. Альтернативные места съемок для игры, такие как Бали, рассматривались недолго, но в конечном итоге они стали запасными вариантами, пока команда не смогла утвердить Гавайи в качестве идеального фона. Сакамото признался, что они не очень серьезно относились к другим вариантам.

Влияние Гавайев распространяется не только на повествование, но и на геймплейные элементы, такие как мини-игра "Сумасшедшая доставка", вдохновленная широкими дорогами острова и распространенностью Uber Eats.

Однако Сакамото поясняет, что переход за границу был обусловлен не только международной привлекательностью. При выпуске каждой игры они всегда сосредоточены на сюжете; они не думают о следующей игре. Если Гавайи лучше всего подходят для сюжета, то команда отправится именно туда. Команда остановила свой выбор на Гавайях, потому что там проживает много японцев, и потому что это был единственный реальный вариант рассказать историю, которую они хотели рассказать.

С каждой итерацией каждой игры, которую мы выпускаем, мы не думаем о следующей игре. Все зависит от сюжета. Если игра, действие которой происходит за пределами Японии, улучшит эту историю и сделает ее интереснее, то мы обязательно пойдем по этому пути. Все зависит от того, какой будет история и что мы хотим рассказать. Каждый раз мы просто перезагружаемся и говорим: "Хорошо, какой будет история?", а затем [думаем] о том, какое место должно быть выбрано, чтобы облегчить повествование.

Это внимание к сюжету продолжает эмоциональный стержень Infinite Wealth. Поклонники могут ожидать, что Кирю столкнется с раком и вместе с Ичибаном составит список своих дел. Сакамото уверил игроков, что, несмотря на тяжелые темы, надежда и волнение остаются центральным элементом игры, отражая стойкость Кирю.

Остров Дондоко, предлагающий отдохнуть от основного сюжета, предлагает игрокам очистку острова, сбор ресурсов, крафтинг и даже сбор жуков и рыб. Хотя влияние Animal Crossing признается, основной акцент сделан на взаимодействии с гавайской природой и дикими животными, что вполне соответствует характеру Ичибана.

Сакамото подтвердил, что ретро-игры Sega возвращаются, а аркадный эксклюзив Spike Out дебютирует на консоли. Однако лицензионные и технические ограничения ограничивают выбор ретро-библиотеки. Так что даже за пределами Японии мы увидим игры от Sega.

Like a Dragon: Infinite Wealth выходит 26 января для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC. В отличие от Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, она не будет доступна по Game Pass.