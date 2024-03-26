Разработчики Like a Dragon работают сразу с тремя графическими движками

Судьба сводит вместе двух необычных героев — Итибана Касугу и Казуму Кирю.

Итибан — вечный неудачник, не раз поднимавшийся со дна. Казума — сломленный человек, для которого предстоящее приключение станет последним шансом искупления. Их ждёт грандиозное путешествие по Японии и Гавайям, полное ярких событий, увлекательных заданий и разнообразных развлечений.

Особенность игры — динамичные RPG-битвы, где оружием служит всё, что попадёт под руку. Нестандартные профессии персонажей и разнообразные варианты развития навыков позволят эффективно применять уникальные боевые приёмы и побеждать врагов в любой ситуации.

Главных героев ждут не только приключения, но и по-настоящему судьбоносные испытания. Смогут ли они преодолеть трудности и найти истинный смысл жизни?