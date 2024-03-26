Разработчики Like a Dragon работают сразу с тремя графическими движками

Успех Like a Dragon: Infinite Wealth - это не только прекрасная новость для всей франшизы, но и для графического движка, который студия Ryu Ga Gotoku разработала для этой игры — Dragon Engine.
Ютака Ита, технический директор студии, в интервью японскому изданию Type рассказал о том, как команда развивает свои технологии в соответствии с отзывами пользователей. К примеру: знаете ли вы, что световые эффекты в игре стали возможны только благодаря тому, что игроки высоко оценили ремейк Yakuza Kiwami, созданный на базе Unreal?
"В Yakuza Kiwami движок Unreal Engine дал возможность показать всю яркость дневного окружения, а также продвинутую и очень красивую глубину резкости. С другой стороны, Like a Dragon: Infinite Wealth разрабатывалась на движке Dragon Engine, но после получения запроса на включение эффектов, которых мы добились в Yakuza Kiwami, мы добавили в движок новые функции освещения", - прокомментировал он.
По его словам, именно это подтолкнуло команду к тому, чтобы использовать подход "трехъязычного образования". Иными словами, все, кто приходит в студию заниматься разработкой, будут работать не только с движком Dragon Engine, но и с самим Unreal и Unity.
"Мы должны идти в ногу с изменениями в игровой индустрии. Возможно, в будущем, если появится очень хороший универсальный игровой движок, все игровые компании в мире смогут начать его использовать. Если в то время Dragon Studio сможет использовать только Dragon Engine, мы, возможно, больше не сможем конкурировать. Мы не знаем, какое направление в будущем примет индустрия игр и среда разработки. Поэтому, когда мы обучаем новых сотрудников в Ryu ga Gotoku Studio, мы заставляем их учиться создавать игры на трех движках - Dragon Engine, Unreal Engine и Unity. Зная о двух других движках, мы сможем усовершенствовать Dragon Engine и идти в ногу с игровой индустрией, когда она изменит свое направление. В этом и заключается смысл трехъязычного образования", - добавил он.
Like a Dragon: Infinite Wealth доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC.
Там наверное про Like a Dragon: Ishin!, который по японски называется Ryū ga Gotoku Ishin! Kiwami?