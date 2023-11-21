Sega опубликовала 50 новых скриншотов игры Like a Dragon: Infinite Wealth

Оценить великолепие персонажей и разнообразие локаций из предстоящей пошаговой JRPG Like a Dragon: Infinite Wealth можно уже сейчас. Компания Sega вместе со студией Ryu Ga Gotoku опубликовали огромное количество свежих скриншотов из игры. На 50 изображениях нам показали несколько ключевых и второстепенных героев, живописный город игры, а также эпические сцены битв.
Like a Dragon: Infinite Wealth позиционируется разработчиками как уникальная ролевая игра, сочетающая в себе стратегию и высокую динамику сражений. Новинка будет отличаться от предыдущей части большей глубиной боя и улучшенным геймплеем, где предпочтение отдается скорости и тактическим возможностям. Теперь отряд игрока имеет полную свободу передвижения во время боя, что позволяет стратегически правильно расположить себя и своих союзников для более эффективного сражения.
В игре будет представлен остров Дондоко, на котором игроки смогут построить свой собственный дом и принять участие в нескольких мини-играх, каждая из которых обладает уникальными механиками и геймплеем.
Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет 26 января 2024 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam.
Выглядит красиво и оригинально,в большинстве пошаговых с графоном не заморачиваются,вот бы такую картинку в Subverse.