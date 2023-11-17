Студия Ryu Ga Gotoku опубликовала несколько новых подробностей о боевой системе в Like a Dragon: Infinite Wealth

Компания Sega и студия Ryu Ga Gotoku опубликовали несколько новых подробностей об игре Like a Dragon: Infinite Wealth, в том числе о боевой системе Live Command.

Бои будут пошаговые, как и в Yakuza: Like a Dragon, но теперь персонажи могут двигаться, что позволяет легче выполнять комбо с союзниками или приближаться к объектам окружающей среды, чтобы использовать их в качестве оружия.

Некоторые предметы могут взрываться и наносить большой урон, а другие можно держать в руках для боя. Новые атаки по области действия позволяют поражать нескольких врагов в пространстве или по прямой линии, а атаки с отбрасыванием назад стали более эффективными и позволяют ударять врагов в стены и друг в друга. Можно даже посылать их в огонь или взрывоопасные предметы, чтобы получить дополнительный урон или статусные повреждения.

Комбо-атаки могут выполняться между союзниками с "сильной связью", так что укрепление этих связей - хорошая идея. Кроме того, совершенные атаки теперь наносят дополнительные удары и даже могут быть перенаправлены для поражения нескольких целей. И наконец, есть "Удар", позволяющий мгновенно побеждать гораздо более слабых врагов. Это дает меньше XP, но за это можно получить деньги и предметы, что облегчает гринд.

Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет 26 января 2024 года для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК. Кроме того, игра будет запущена в первый день по подписке Game Pass.