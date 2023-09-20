Сюжетный трейлер Like a Dragon Infinite Wealth раскрыл дату выхода и другие подробности ©

Компания Sega и студия Ryu Ga Gotoku объявили дату выхода следующей игры из серии Like A Dragon (бывшей серии Yakuza), получившей название Like A Dragon: Infinite Wealth. Игра выйдет 26 января 2024 года.

Студия также продемонстрировала новый трейлер к Infinite, в котором Касуга Ичибан рассказывает о своем затруднительном положении, ищет свою мать, которую ранее считал погибшей, и каким-то образом оказывается в Гонолулу (Гавайи).

Конечно, все начинается с типичной для серии криминальной конспирологии и мелодрамы в Токио и Йокогаме, в результате которой Ичибан прилетает на Гавайи, теряет сознание и оказывается на пляже. Его арестовывают за непристойное поведение, и во время задержания он встречает оригинального протагониста Кирю - Кирю и Ичибан станут главными героями Infinite Wealth.

В ходе этого путешествия им предстоит столкнуться с местной китайской мафией, Барракудами, а также с якудзой. Похоже, что здесь замешан и некий оздоровительный культ. Приятели Ичибана и члены его партии из Yakuza: Like A Dragon (Yakuza 7) также присоединятся к нему на Гавайях.

К сожалению, стало известно, что Кирю умирает от рака. В трейлере также показаны постаревшие Саэдзима, Акияма и Мадзима - главные персонажи, сыгравшие значительную роль в серии, с которыми Кирю встречается, приходя к выводу, что его жизнь подходит к концу.

Затем - немного более легкомысленного: серфинг, караоке, полеты на параплане в качестве мини-игр, а также множество веселых потасовок, в том числе с гигантской акулой и осьминогом.

В интервью, данном на саммите RGG, директор студии Масаёси Ёкояма рассказал, что новая шокирующая прическа Кирю связана с его болезнью, а уменьшение способностей Кирю - причина объединения с Ичибаном и его друзьями.