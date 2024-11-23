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Like a Dragon: Infinite Wealth 26.01.2024
Экшен, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
7.8 140 оценок

Технический директор Like a Dragon выразил желание создать новый движок для будущих игр франшизы

butcher69
Новости

Технический директор Like a Dragon (ранее Yakuza) выразил желание создать новый движок для будущих игр франшизы. Хотя официального подтверждения работы над новой версией Dragon Engine пока нет, текущий движок, использующийся с Yakuza 6: The Song of Life, уже устарел и требует обновления для соответствия современным стандартам.

Предполагается, что новый движок будет поддерживать трассировку лучей и предложит более технологичную графику. Переход на улучшенную версию может усилить детализацию анимаций лиц и физику окружения, которые уже стали отличительными чертами игр на Dragon Engine.

9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Jarvis666

Боевую систему там надо менять, идеально бы вписалась боёвка sleepling dogs.

1
Shadow B I G

Ты хотел сказать Бэтмэна

-1
Pravdarub Shadow B I G

Ты хотел сказать ассассинс крида?

0
Shadow B I G Pravdarub

Не первооснователи этой боёвки , были как раз разработчики Бэтмана иди учи матчасть лучше

0
Pravdarub

Да там все радо менять. Игра так себе. Тот же слиппинг догс уделывает по механикам.

1
ПетроНепетро

Почему нет..

0