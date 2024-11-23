Технический директор Like a Dragon выразил желание создать новый движок для будущих игр франшизы

Технический директор Like a Dragon (ранее Yakuza) выразил желание создать новый движок для будущих игр франшизы. Хотя официального подтверждения работы над новой версией Dragon Engine пока нет, текущий движок, использующийся с Yakuza 6: The Song of Life, уже устарел и требует обновления для соответствия современным стандартам.
Предполагается, что новый движок будет поддерживать трассировку лучей и предложит более технологичную графику. Переход на улучшенную версию может усилить детализацию анимаций лиц и физику окружения, которые уже стали отличительными чертами игр на Dragon Engine.
Боевую систему там надо менять, идеально бы вписалась боёвка sleepling dogs.
Ты хотел сказать Бэтмэна
Ты хотел сказать ассассинс крида?
Не первооснователи этой боёвки , были как раз разработчики Бэтмана иди учи матчасть лучше
Да там все радо менять. Игра так себе. Тот же слиппинг догс уделывает по механикам.
Почему нет..