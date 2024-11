Технический директор Like a Dragon выразил желание создать новый движок для будущих игр франшизы

Технический директор Like a Dragon (ранее Yakuza) выразил желание создать новый движок для будущих игр франшизы. Хотя официального подтверждения работы над новой версией Dragon Engine пока нет, текущий движок, использующийся с Yakuza 6: The Song of Life, уже устарел и требует обновления для соответствия современным стандартам.

Предполагается, что новый движок будет поддерживать трассировку лучей и предложит более технологичную графику. Переход на улучшенную версию может усилить детализацию анимаций лиц и физику окружения, которые уже стали отличительными чертами игр на Dragon Engine.