В новых геймплейных роликах Like a Dragon: Infinite Wealth показаны суджимоны, битвы с боссами и многое другое

Вчера в сети появились многочисленные превью к Like a Dragon: Infinite Wealth от студии RGG и все они сопровождались разнообразными геймплейными кадрами с демонстрацией многих ситуаций. От ловли суджимонов, похожего на игру Pokemon, до обновленных призывов, помогающих в боях, — здесь есть на что посмотреть.
Бой по-прежнему пошаговый, но на этот раз игроки могут воспользоваться такими улучшениями, как перемещение персонажей во время боя для более удобных комбо. Также появились новые атаки по области действия, улучшенные удары с отбрасыванием, комбо-атаки и дополнительные удары при идеальных атаках. Одна из лучших функций качества жизни - Smackdown, позволяющая уничтожать слабых противников и быстро зарабатывать деньги и предметы. Конечно, это не было бы приключением Ичибана Касуги без абсурдных боев с боссами.
Like a Dragon: Infinite Wealth выходит 26 января для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC. В отличие от Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, она не будет доступна по Game Pass.
Слишком много её рекламируют, наверное самая дорогая игра от СЕГА?
Я очень далек от японских игр, но черт меня дернул пройти 7 якудзу, и всё, просто все игры после нее стали скучными, я такого разнообразия контента и смеси ржача с драмой ни в одной игре не встречал, караоке, кинотеатры, везде мини игры, это просто игра в игре в игре, смех слезы сопли, и игра главное выходит о ЧУДО полностью допиленная (что так можно было?). В общем даже для старого пирата не зашквар купить (особенно учитывая что русский прикрутили) и не надо 35 лет ждать перевода сибериана. Ps ну справедливости ради с текстурами переведенными на русский иногда проблемы, но это быстро поправляют энтузиасты.
Тогда нафиг не нужна.