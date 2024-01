В новых геймплейных роликах Like a Dragon: Infinite Wealth показаны суджимоны, битвы с боссами и многое другое

Вчера в сети появились многочисленные превью к Like a Dragon: Infinite Wealth от студии RGG и все они сопровождались разнообразными геймплейными кадрами с демонстрацией многих ситуаций. От ловли суджимонов, похожего на игру Pokemon, до обновленных призывов, помогающих в боях, — здесь есть на что посмотреть.

Бой по-прежнему пошаговый, но на этот раз игроки могут воспользоваться такими улучшениями, как перемещение персонажей во время боя для более удобных комбо. Также появились новые атаки по области действия, улучшенные удары с отбрасыванием, комбо-атаки и дополнительные удары при идеальных атаках. Одна из лучших функций качества жизни - Smackdown, позволяющая уничтожать слабых противников и быстро зарабатывать деньги и предметы. Конечно, это не было бы приключением Ичибана Касуги без абсурдных боев с боссами.

Like a Dragon: Infinite Wealth выходит 26 января для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC. В отличие от Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, она не будет доступна по Game Pass.