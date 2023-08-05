Ведущий разработчик Yakuza пресек домыслы о личной жизни Кирю и фанаты сильно расстроены ©

Один из ведущих разработчиков Yakuza преуменьшил значение высказываний Кирю в прошлом трейлере, и фанаты серии не могут с этим смириться.

В позапрошлом месяце, в июне, студия Ryu Ga Gotoku показала новую сцену для предстоящей игры Like a Dragon: Infinite Wealth, в которой главные герои Ичибан и Кирю обмениваются комментариями о любви. Комментарии Кирю натолкнули многих на мысль, что он уже делал предложение женщине, и этой женщиной вполне может быть Каору Саяма из Yakuza Kiwami 2.

К такому выводу фанатов подтолкнуло легкомысленное замечание Кирю в адрес Ичибана: "Я уже делал предложение". Поскольку Саяма - практически единственный серьезный роман Кирю за всю серию Yakuza (да, мы не берем в расчет Юми Савамуру), многие были рады, что о возможном романе Кирю и Саямы еще предстоит узнать.

Однако студия RGG совсем не так рассчитывала воспринять этот комментарий.

"Что касается ответа Кирю и упоминания о предложении, то он был очень легкомысленным", - пояснил директор RGG Studio Масаёси Ёкояма в интервью Gamer Braves.

В этом ответе не было особой глубины. Он просто хотел плыть по течению разговора и сказать: "Эй, знаете что, я уже предлагал", не особо задумываясь об этом. Так что никаких дальнейших разговоров о реальном предложении на фоне этого разговора не будет, потому что это было в основном просто забавно.

По правде говоря, это совершенно необычный комментарий со стороны Кирю, чтобы выдать его за несерьезный. Поклонники Yakuza именно так восприняли разъяснение Ёкояма по поводу этой сцены, и они массово выходят на Reddit, чтобы вместе оплакать ее.

"Почему они так боятся дать Кирю нормальные отношения?" - пишет один из пользователей Reddit, который очень недоволен всем этим. "Чтобы игроки Yakuza могли сопереживать главному герою", - отвечает другой комментатор, возможно, необоснованно, если быть честными.

"Я надеюсь, что это просто пререлиз, попытка замять дело, но если это действительно просто брошенная фраза... братан. Да ладно", - пишет другой участник Redditor. Люди, конечно, недовольны тем, что Кирю подставил их под заманчивую реплику, а затем выдернул ковер из-под ног. В конце концов, фанаты Yakuza серьезно заинтересованы в Кирю. Ведь они провели с ним всего около двух десятилетий.