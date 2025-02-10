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Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.6 41 оценка

Для пиратского экшена Like a Dragon: Pirate Yakuza изменили системные требования на ПК

Gutsz
Новости

Практически перед самим выходом игры разработчики из RGG Studio пересмотрели системные требования к Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Изменения затронули как минимальную, так и рекомендуемую конфигурации, что может быть связано с оптимизацией или дополнительными графическими улучшениями.

Ранее минимальные требования включали Intel Core i5-3470 или AMD FX-6300, видеокарту GTX 1050 / Radeon R7 370 / Intel Iris Xe Graphics и 8 ГБ ОЗУ. Теперь AMD FX-6300 исчез, а минимальная видеокарта поднялась до GTX 1650 или Radeon RX 560.

Рекомендуемые характеристики тоже изменились: раньше предлагалось Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 3 2300X, а теперь требуется Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600. Видеокарта также изменилась — раньше это была GTX 1070 или Radeon RX 5600 XT (8 ГБ), теперь же требуется RTX 2060 или Radeon RX 5700 (8 ГБ). Объем оперативной памяти увеличился до 16 ГБ.

Судя по всему авторам Like a Dragon: Pirate Yakuza не удалось должным образом оптимизировать проект под слабые системы, поэтому им пришлось повысить системные требования. Стоит отметить, что после изменения, они все еще кажутся довольно демократичными, учитывая современные стандарты.

Обновленные системные требования

Минимальные:

  • ОС: Windows 10 1909 (64-bit)
  • Процессор: Intel Core i5-3470 (3.2 ГГц) или AMD Ryzen 3 1200 (3.1 ГГц)
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 ГБ) / AMD Radeon RX 560 (4 ГБ) / Intel Arc A380 (6 ГБ)
  • DirectX: Версия 12
  • Место на диске: 56 ГБ
  • Дополнительно: 1080p, низкие настройки, 30 FPS с FSR 1.0. Требуется процессор с поддержкой AVX и SSE4.2

Рекомендуемые:

  • ОС: Windows 10 1909 (64-bit)
  • Процессор: Intel Core i7-4790 (3.6 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600 (3.2 ГГц)
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 5700 (8 ГБ) / Intel Arc A750 (8 ГБ)
  • DirectX: Версия 12
  • Место на диске: 56 ГБ
  • Дополнительно: 1080p, высокие настройки, 60 FPS с FSR. Требуется SSD и процессор с поддержкой AVX и SSE4.2

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii выйдет 28 февраля 2025 года на PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.

8
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
jax baron

в наглую подняли - походу инвидиа с ирдето требуют.

1
Палыч Роков

ты ещё веришь в ту дичь, которую пишут в системках? там от балды пишутся требования

-3
jax baron Палыч Роков

я верю в овно оптимизацию - с которой с 2013 все игры выходят + ещё и дюнева усовершенствуется постоянно, подключается ко всем железкам что есть.

1
Палыч Роков jax baron

дэнува к видеокарте не имеет никакого отношения, максимум она может чуть нагрузить процессор, не более. Если проц нормальный, а не рухлять ты никакой разницы даже не ощутишь. Вон удалили защиту из Suicide Squad и Immortals of Aveum и никакой разницы я не ощутил относительно лицушных версий

-2
jax baron Палыч Роков

дюнева уже давно к видюхе подключается с 16 версии - держу в курсе.

0
Simple Jack

Теперь только богачи смогут прикоснуться к новинке

0
agula98

Так там денува, ещё до изменений с нынешними ценниками у сеги прикоснутся могли только богачи

2
алексгрин611

2060 20к стоит ,какие богачи ты о чём

0
Lazy Mutton

Ну как можно в рекомендуемые настройки помещать: 1080p+FSR/DLSS ?

Слишком мало изначального разрешения для реконструкции, на экране мыло будет.

0
Aksimad

Там графика года 2015. С чего они там системки поднимают?)

0
шестиорка

Передайте привет Кирю!

0
пекабир

норм

0
matrixua

нынче модно стало обновлять рекомендованные, а ведь много лошков на них смотрит))))), не понимая что они всегда были вранем

0
Mankar Camoran

Это Корсары для анимешников?

-3