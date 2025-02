Для пиратского экшена Like a Dragon: Pirate Yakuza изменили системные требования на ПК

Практически перед самим выходом игры разработчики из RGG Studio пересмотрели системные требования к Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Изменения затронули как минимальную, так и рекомендуемую конфигурации, что может быть связано с оптимизацией или дополнительными графическими улучшениями.

Ранее минимальные требования включали Intel Core i5-3470 или AMD FX-6300, видеокарту GTX 1050 / Radeon R7 370 / Intel Iris Xe Graphics и 8 ГБ ОЗУ. Теперь AMD FX-6300 исчез, а минимальная видеокарта поднялась до GTX 1650 или Radeon RX 560.

Рекомендуемые характеристики тоже изменились: раньше предлагалось Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 3 2300X, а теперь требуется Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600. Видеокарта также изменилась — раньше это была GTX 1070 или Radeon RX 5600 XT (8 ГБ), теперь же требуется RTX 2060 или Radeon RX 5700 (8 ГБ). Объем оперативной памяти увеличился до 16 ГБ.

Судя по всему авторам Like a Dragon: Pirate Yakuza не удалось должным образом оптимизировать проект под слабые системы, поэтому им пришлось повысить системные требования. Стоит отметить, что после изменения, они все еще кажутся довольно демократичными, учитывая современные стандарты.

Обновленные системные требования

Минимальные:

ОС : Windows 10 1909 (64-bit)

: Windows 10 1909 (64-bit) Процессор : Intel Core i5-3470 (3.2 ГГц) или AMD Ryzen 3 1200 (3.1 ГГц)

: Intel Core i5-3470 (3.2 ГГц) или AMD Ryzen 3 1200 (3.1 ГГц) ОЗУ : 8 ГБ

: 8 ГБ Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 ГБ) / AMD Radeon RX 560 (4 ГБ) / Intel Arc A380 (6 ГБ)

: NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 ГБ) / AMD Radeon RX 560 (4 ГБ) / Intel Arc A380 (6 ГБ) DirectX : Версия 12

: Версия 12 Место на диске : 56 ГБ

: 56 ГБ Дополнительно: 1080p, низкие настройки, 30 FPS с FSR 1.0. Требуется процессор с поддержкой AVX и SSE4.2

Рекомендуемые:

ОС : Windows 10 1909 (64-bit)

: Windows 10 1909 (64-bit) Процессор : Intel Core i7-4790 (3.6 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600 (3.2 ГГц)

: Intel Core i7-4790 (3.6 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600 (3.2 ГГц) ОЗУ : 16 ГБ

: 16 ГБ Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 5700 (8 ГБ) / Intel Arc A750 (8 ГБ)

: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 5700 (8 ГБ) / Intel Arc A750 (8 ГБ) DirectX : Версия 12

: Версия 12 Место на диске : 56 ГБ

: 56 ГБ Дополнительно: 1080p, высокие настройки, 60 FPS с FSR. Требуется SSD и процессор с поддержкой AVX и SSE4.2

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii выйдет 28 февраля 2025 года на PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.