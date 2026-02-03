ЧАТ ИГРЫ
Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii 21.02.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii неожиданно появилась в Game Pass

AceTheKing AceTheKing

Пользователи подписки Game Pass обнаружили в каталоге сервиса Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Ее появление оказалось неожиданным, поскольку данный спин-офф не фигурировал в официальных анонсах новых релизов на конец января.

Релиз игры от студии Ryu Ga Gotoku состоялся в феврале 2025 года. Сюжет Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii посвящен приключениям Горо Мадзимы, которого судьба забросила на берег отдаленного острова.

Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S

Комментарии:  3
potemkin2021

Неплохой подгон

QueasyRush

сега давние друзья майков

PICTURE ORGANIC

Блин, на соньке Like a Dragon: Infinite Wealth, на боксе Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, вот это крутяк!