Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii неожиданно появилась в Game Pass

Пользователи подписки Game Pass обнаружили в каталоге сервиса Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Ее появление оказалось неожиданным, поскольку данный спин-офф не фигурировал в официальных анонсах новых релизов на конец января.

Релиз игры от студии Ryu Ga Gotoku состоялся в феврале 2025 года. Сюжет Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii посвящен приключениям Горо Мадзимы, которого судьба забросила на берег отдаленного острова.

Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S