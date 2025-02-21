Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii неплохо стартовала в Steam

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii продолжает завоевывать популярность, став вторым по величине запуском серии Ryu Ga Gotoku Studio в Steam по числу одновременных пользователей. В первые 24 часа после выхода игра зафиксировала пик в 15 417 игроков одновременно, что превышает показатели предыдущих частей, таких как Yakuza: Like a Dragon с 9 535 пользователями и The Man Who Erased His Name с 13 737.

Хотя до рекорда Infinite Wealth (46 161 игрок) еще далеко, для спин-оффа это впечатляющие цифры, учитывая, что игра вышла в месяц с множеством крупных релизов, включая Kingdom Come: Deliverance 2 и Monster Hunter Wilds.

Ожидается, что интерес к игре будет расти, особенно в выходные дни. В настоящее время Pirate Yakuza in Hawaii получает высокую оценку от игроков, с 96% положительных отзывов в Steam.