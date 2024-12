Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii предложит больше контента, чем прошлый спин-офф

Франшиза Like a Dragon славится своими масштабными играми, однако предстоящий спин-офф Pirate Yakuza in Hawaii станет меньшим по размаху, чем Infinite Wealth. Тем не менее, разработчики из Ryu Ga Gotoku Studio обещают более продолжительный опыт по сравнению с прошлогодним спин-оффом Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Директор студии Масаёси Ёкояма в интервью Automaton Media сообщил, что новая игра будет на 30% длиннее Gaiden. Продолжительность увеличилась из-за потребностей сюжета, а не из-за стремления разработчиков к большему объему. «Карта огромная, есть множество мест для исследования, а также особенности, которые мы еще не анонсировали», — отметил Ёкояма.

Согласно данным How Long to Beat, сюжет Gaiden занимает 12-13 часов, а с побочными заданиями — до 20 часов. Это означает, что Pirate Yakuza in Hawaii может предложить от 15 до 25 часов игрового времени.

Более длинная продолжительность повлияет и на цену — игра будет стоить на $10 дороже Gaiden. Релиз состоится 21 февраля 2025 года для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC.