Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii родилась как "самая странная, самая забавная" идея, связанная с Мадзимой

Ryu Ga Gotoku Studio решила удивить фанатов, представив Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, проект, начавшийся как шутка. Главный продюсер Хироюки Сакамото рассказал, что идея игры в пиратском сеттинге с Мадзимой возникла спонтанно. «Мы подумали: это тропический остров, Гавайи. Какую самую странную, глупую, забавную вещь можно сделать? Конечно, превратить Мадзиму в пирата», — отметил он.

Игра включает неожиданные элементы, такие как остров Рич, населённый пиратами эпохи открытий, и боевой стиль Mad Dog, позволяющий Мадзиме создавать теневых клонов. «Это же Мадзима. Не спрашивайте, почему. Просто наслаждайтесь», — добавил Сакамото.

Несмотря на юмористический настрой, игра предлагает глубокие драматические истории о сильных характерах, амнезии Мадзимы и эмоциональных связях между героями.

Релиз Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii намечен на 21 февраля 2025 года для всех крупных платформ. Игроков ждёт исследование Гонолулу и островов, а также масштабный игровой мир, который значительно превосходит предыдущий спин-офф франшизы.