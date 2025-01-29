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Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.6 34 оценки

Like a Dragon: Pirate Yakuza - трейлер о побочных занятиях

Simple Jack
Новости

Ryu Ga Gotoku Studio и Sega выпустили очередной трейлер будущего приключенческого боевика Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii — новый приключенческий боевик от Ryu Ga Gotoku Studio и Sega. Трейлер посвящён приключениям Горо Мадзимы, который решил стать капитаном пиратов. Игроки смогут обосноваться на уютном острове, познакомиться с соратниками, пообщаться с питомцами, приготовить еду, сменить наряды и поучаствовать в различных пиратских активностях на подпольной базе Madlantis. Там можно устроить морские сражения в Колизее, сыграть в гольф или карты и получить награды за успехи.

На Гавайях в игре Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, выход которой намечен на 21 февраля, будет много знакомых и новых занятий — караоке, сбор коллекций, охота за сувенирами, аркадные игры, гонки на картах, бильярд, потасовки и многое другое. Игра будет доступна на РС и консолях.

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