Новый трейлер Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii посвятили морским сражениям

SEGA выпустила трейлер экшена Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, посвящённый морским сражениям – важнейшему аспекту игры. В плане геймплея морская часть тайтла напоминает Assassin's Creed Black Flag.

Игрокам всё так же предстоит ходить на абордажи, лавировать между вражеских кораблей, осыпая и ядрами из бортовых орудий и уворачиваясь от ответных выстрелов. Правда, у Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii есть и кое-какие особенности.

Например, при желании корабль можно покрасить в розовый цвет, заодно нарисовав что-нибудь на парусах. Местные пушки умеют стрелять очередями, на борту корабля можно поставить огнеметы или пулеметы, а на пиратских базах можно встретить симпатичных пираток.

Наконец, никто не мешает главному герою забраться на мачту и пальнуть во вражеский корабль из гранатомета, раз и навсегда поставив точку в конфликте. А ещё корабль можно снабдить реактивными двигателями – они помогут скрыться, если что-то пойдёт не так.

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii выйдет на PC и консолях двух поколений 20 февраля 2025 года.