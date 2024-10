Новый трейлер Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii предлагает по новому взглянуть на безумное приключение Горо Мадзимы

Трейлер, показанный во время сегодняшнего Xbox Partner Preview Showcase, дает новый взгляд на следующую часть серии от Ryu Ga Gotoku Studio, уделяя особое внимание морским сражениям. Игра выйдет на неделю раньше, чем предполагалось, 21 февраля вместо 27 февраля.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii станет звездой одного из самых любимых персонажей серии, вышеупомянутого бывшего якудза Горо Мадзимы, который заново открывает себя в качестве пирата после потери памяти. Помимо новейшей эволюции боевой системы драчунов, представленной в предыдущих основных частях серии, в игре также будут представлены интенсивные бои кораблей в реальном времени, которые обещают еще больше выделить игру среди ее предшественников.

Like a Dragon: Infinite Wealth служит настоящим мостом между сериями Yakuza и Like a Dragon в один сплоченный опыт. Это идеальные проводы для Кирю и передача факела отважному Ичибану Касуге. Во многих отношениях Infinite Wealth опирается на прошлое с отсылками, которые могут оценить поклонники серии. Это японский RPG-опыт, который лучше всего можно описать только как момент Metal Gear Solid 4 от Ryu ga Gotoku Studio.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii выйдет 21 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и Xbox Series S, чуть больше года спустя после выхода Like a Dragon: Infinite Wealth.