Новый трейлер Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii раскрывает английский актерский состав

Sega выпустила новый трейлер предстоящей игры Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, посвящённый актёрскому составу английского дубляжа. Хотя многие фанаты предпочитают проходить игры серии Yakuza на японском языке, локализация этой франшизы на английский всегда отличается высоким качеством, и новый трейлер лишь подтверждает это.

В роли Горо Мадзимы вновь выступит Мэттью Мерсер, а ранее подтверждённый рестлер Самоа Джо исполнит ключевую роль. Также к дубляжу присоединились Дебра Уилсон (королева Мишель), Джереми Брандт (Джейсон Рич) и Джеймс Киркланд (Тайга Саэдзима).

Игра обещает стать ярким спин-оффом серии Like a Dragon с приключениями в солнечной Гавайи. Релиз состоится 21 февраля 2025 года на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC.

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