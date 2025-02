Патч первого дня Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii добавляет Новую игру+ и английскую озвучку

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii стала доступна сегодня на всех платформах, включая PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК. Релиз сопровождался патчем первого дня, который, как ни странно, включает режим «Новая игра +» и другие приятные дополнения.

Разработчики из студии Ryu Ga Gotoku ранее обещали, что эта функция «Новая игра +» появится в будущем обновлении. Похоже, команда передумала и решила сделать её доступной немедленно, хотя в любом случае пройдут десятки часов, прежде чем мы увидим титры приключения с Горо Мадзимой в главной роли и сможем начать новую игру.

Другие новые функции патча 1.10 включают английскую и китайскую озвучку, ряд исправлений ошибок, изменения игрового баланса и общие улучшения стабильности.