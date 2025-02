Продажи Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii в Японии превысили 105 тысяч копий всего за неделю после релиза

Как сообщает Famitsu, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii достигла значительного успеха в Японии, продав более 105 000 копий всего за одну неделю после релиза. Игра возглавила чарты продаж, с 68 000 копиями версии для PS5 и 36 000 для PS4. Это делает её самым крупным новым релизом на неделе.

Для сравнения, другой спин-офф серии, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, в 2023 году разошелся тиражом 123 000 экземпляров в Японии. Однако, несмотря на меньшие продажи, Pirate Yakuza in Hawaii успешно закрепила своё место на рынке.

В топ-10 также преобладают игры для Nintendo Switch, включая Donkey Kong Country Returns HD, Mario Kart 8 Deluxe и Animal Crossing: New Horizons. Интересно, что в топ-10 вошла и игра It Takes Two, продавшая более 3 000 копий.

Что касается аппаратных продаж, Nintendo Switch по-прежнему лидирует с более чем 39 000 проданных устройств, следом идет PS5 с 13 000 единиц.