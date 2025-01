Разработчики Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii показали битву на кораблях. Игра получит НГ+ после запуска

Вчера SEGA провела собственное мероприятие для франшизы Like a Dragon, в ходе которого она сообщила много новостей о новейшей игре, которая выйдет через несколько недель, Like a Dragon: Pirate Yakuza In Hawaii.

В новейшем трейлере было продемонстрировано больше нового приключения Мадзимы: как рукопашный бой, который возвращается к классическому стилю реального времени, так и совершенно новые морские сражения на кораблях.

Главная новость, представленная SEGA во время мероприятия, заключается в том, что режим Новая игра+ будет доступен всем и не будет привязан к платному контенту, как это было в предыдущей игре. Однако он не будет доступен во время запуска и позже будет добавлен бесплатно.

В этой новейшей игре легендарный якудза Горо Мадзима оказывается на заброшенном острове в Тихом океане. Не в силах вспомнить даже собственное имя, он отправляется на поиски ключей к своим потерянным воспоминаниям в сопровождении мальчика по имени Ной, который спас ему жизнь.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii выйдет 21 февраля 2025 года для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X.