Разработка Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii "продвигается более гладко, чем ожидалось"

В игровой индустрии задержки выхода игр стали обычным делом, поэтому новости о переносе релиза на более ранний срок — настоящая редкость. Студия Ryu Ga Gotoku (RGG) и Sega недавно представили новый геймплейный трейлер для Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii и сообщили, что релиз игры перенесли на неделю раньше.

По словам главы студии Масаёси Йокоямы, разработка идёт лучше, чем ожидалось, что позволило назначить новую дату выхода — 21 февраля 2025 года. Однако решение связано не только с успешным прогрессом. RGG решила сдвинуть релиз, чтобы избежать совпадения с выходом Monster Hunter Wilds, который намечен на 28 февраля. Йокояма подчеркнул, что студия хочет предоставить игрокам возможность спокойно наслаждаться обеими играми.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii выйдет на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC в феврале 2025 года.