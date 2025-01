RGG проведёт Like a Dragon Direct 9 января с более подробной демонстрацией Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Издатель SEGA и разработчик Ryu Ga Gotoku Studio проведут трансляцию «RGG Like a Dragon Direct» 9 января в 20:00 МСК, объявили компании. Вы сможете посмотреть её на YouTube.

Трансляция будет включать более глубокий взгляд на Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, в том числе различные обновления и первые взгляды на новые функции, например, как Горо Мадзима может переодеться в два знаковых наряда Ичиана Касуги.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam и Microsoft Store 21 февраля по всему миру.