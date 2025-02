"Самая дурацкая игра в серии": оценки Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Новая игра авторов Yakuza получает смешанные, но преимущественно положительные отзывы

За два дня до релиза в сети появились первые оценки ролевой игры Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii от SEGA и Ryu Ga Gotoku Studios. JRPG получает в целом теплые отзывы прессы, но встречаются и довольно сдержанные.

Обозреватель VGC поставил Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii 3 балла из 5. Он отметил, что игра получилась забавной, но не более того. По его мнению, JRPG сгодится как убийца времени до полноценной девятой части Like a Dragon.

в положительные аспекты журналисты записали главного героя Горо Мадзиму, отличный юмор, а также интересные и разнообразные новые локации. К недостаткам отнесли предсказуемый сюжет и слабый пиратский геймплей.

CGMagazineLike a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii — это неплохой спин-офф серии Yakuza. Сюжет вполне достойный, но главная проблема в том, что игра не кажется по-настоящему оригинальной.

MonsterVineLike a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, пожалуй, самая дурацкая игра из серии Like a Dragon наполненная в равной мере азартом и юмором. От нелепого и трогательного сюжета до, казалось бы, бесконечного количества побочного контента — это еще один пример того, насколько великолепной бывает серия Like a Dragon.

Оценки:

GameSpot — 7/10;

DualShockers — 8.5/10;

VGC — 3/5;

TechRaptor — 8.5/10;

Press Start — 7.5/10;

CGMagazine — 7/10;

WellPlayed — 8/10;

Twisted Voxel — 8/10;

Noisy Pixel — 8.5/10;

MonsterVine — 5/5.

Главным героем выступает Горо Мадзима, бывший якудза, который, потеряв память, оказывается на острове в Тихом океане. Сюжет сосредоточен на его попытках восстановить воспоминания, став капитаном пиратского корабля и отправившись на поиски сокровищ.

Релиз Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii состоится 21 февраля на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One с русскими субтитрами.