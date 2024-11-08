Sega подарит костюм Кадзумы Кирю в Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii всем подписчикам новостной рассылки

Sega подготовила приятный бонус для подписчиков своей новостной рассылки — культовый костюм Кадзумы Кирю для Горо Мадзимы, который станет доступен в предстоящей игре Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Чтобы получить этот уникальный наряд, нужно подписаться на рассылку до 25 февраля 2025 года. Коды на загрузку костюма будут отправлены подписчикам после 21 февраля.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii выходит 21 февраля 2025 года и обещает радовать фанатов новыми персонажами. Среди них — Терухико Сигаки, которого сыграет Мунэтаки Аоки. Он известен ролью Мадзимы в сериальной адаптации от Amazon и фильмом Годзилла: Минус один.