SEGA показала обзорный трейлер боёвки Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Во время недавней трансляции Like a Dragon Direct SEGA и RGG Studio рассказали о многом из того, что будет в Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Одним из аспектов, который заставил фанатов желать большего, был игровой процесс стилей Mad Dog и Sea Dog.

Недавний трейлер утоляет это любопытство подробным описанием боя, особенно двух стилей, которые служат вам спасательным кругом на суше и на море. Теперь игроки имеют представление о том, как будут разворачиваться действия после выхода игры в феврале 2025 года.

Трехминутный геймплейный ролик дает представление о том, как работают две тактики боя в Pirate Yakuza in Hawaii.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii будет доступна 21 февраля 2025 года на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК.